Каким настроением проникнута картина царевна лебедь?
Литература
Каким настроением проникнута картина царевна лебедь?
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Это не просто уроки французского, а уроки нравственности. Повесть В. Г. Распутина «Уроки французского» переносят нас в далекое послевоенное время. Для нас, современных читателей, подчас бывает трудным понять все те обстоятельства, в которых жили люди в то нелегкое время. Ведь именно так жили большинство людей. У мальчишки нет отца, а в семье, помимо него, много детей. Измученная мать не может прокормить всю семью. Но тем не менее она отправляет старшего сына учиться. Она верит в то, что у него будет хотя бы надежда на лучшую жизнь. Ведь до сих пор ничего хорошего в его жизни не происходило. Главный герой рассказывает, как «глотал сам, и заставлял глотать свою сестренку глазки проросшей картошки и зерен овса и ржи, чтобы развести посадки в животе — тогда не придется все время думать о еде» . Несмотря на голод, холод и лишения, главный герой — талантливый и способный мальчик. Это отмечают все. На новом месте мальчишке приходиться нелегко. Никому он здесь не нужен, никто о нем не заботиться. В суровое нелегкое время у каждого стремление выжить самому и спасти своих детей. До чужого ребенка никому нет дела. Главный герой — это мальчишка со слабым здоровьем, лишенный поддержки и заботы близких. Он часто бывает голодным, страдает от головокружений, К тому же его продукты очень часто крадут. Однако находчивый ребенок ищет свой выход из создавшегося положения. И находит. Мальчишка начинает играть на деньги, хоть, с точки зрения школьного начальства, такой поступок был настоящим преступлением. Но именно игра на деньги дает возможность главному герою покупать себе молоко: при его малокровии молоко просто необходимо. Не всегда удача улыбается ему — нередко мальчишке приходиться голодать. «Голод здесь совсем не походил на голод в деревне. Там всегда, и особенно осенью, можно было что-то перехватить, сорвать, выкопать, поднять, в Ангаре ходила рыба, в лесу летала птица. Тут для меня все вокруг было пусто: чужие люди, чужие огороды, чужая земля» . На помощь главному герою совершенно неожиданно приходит молодая учительница французского языка, Лидия Михайловна. Она понимает, насколько тяжело мальчику, оторванному от дома и родных. Но сам главный герой, привыкший к суровым условиям, не принимает помощи от учительницы. Мальчику тяжело бывать у нее в гостях, пить чай, которым она его угощает. И тогда Лидия Михайловна идет на хитрость — отправляет ему посылку. Но откуда городской девушке знать, что глухой деревеньке нет и не может быть таких продуктов, как макароны и гематоген. Однако учительница не оставляет мыслей помочь мальчику. Ее выход прост и оригинален. Она начинает играть с ним на деньги, причем старается делать все возможное, чтобы выиграл именно он,
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