Вычислите 2^-7 * 2^9 / 2^3
Математика
Вычислите 2^-7 * 2^9 / 2^3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2^9 : 2^3 (сокращаются) 2^6*2^-7 = 2^-1 = 0,5
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