С помощью ручной помпы мальчик накачал шины велосипеда. Давление воздуха в шинах ??величился вследствие:

Физика
С помощью ручной помпы мальчик накачал шины велосипеда. Давление воздуха в шинах ??величился вследствие:
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наполнения шины атмосферным воздухом
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
помогите с решением пожалуйста!!!!если в некоторой десятичной дроби перенести зап??тую вправо через один знак, то она увеличится на 32,13. найти эт...
Ответить
Математика
X^15/(x^3)^-4 помогите
Ответить
Другие предметы
Цели и задачи ценностные ориентиры начального общего образования
Ответить
Русский язык
Какого числа, рода и падежа слово ,,Девочкам"?
Ответить
Русский язык
Диалог дискуссионного характера-" о вере человека". Пожалуйста Помогите!!!!
Ответить