☆☆☆☆☆☆решите ппожлст оч надо☆☆☆☆☆☆☆☆
Русский язык
☆☆☆☆☆☆решите ппожлст оч надо☆☆☆☆☆☆☆☆
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16. 4) не ЛОЖИТЕ сюда тетради (правильно: КЛАДИТЕ) 17. Дешёвый, кошёлка, крыжовник, отчётливо, причём, гошевый, золочёный, каблучок, копчёности, чёботы, ночёвка, лавчонка, чёрточка, кумачовый, лишён, щёлочь, речонка, молодцеватый, сгущёный, тушёнка, блюдце, кружева. 18. Преамбула, притязание, превалировать, прилив, прелестный, прерогатива, приурочить, прелюдия, пресечение, пресловутый, примерка, пресмыкаться, прибегнуть, претендент, престиж, претензия, примитивизм.
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