Помогитееееееее! Двое рабочих могут выполнить всю работу за 2 часа 30 минут. За сколько часов выполнит всю работу первый рабочий, если известно, что он работает втрое медленнее второго?
Математика
Помогитееееееее! Двое рабочих могут выполнить всю работу за 2 часа 30 минут. За сколько часов выполнит всю работу первый рабочий, если известно, что он работает втрое медленнее второго?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х мин - время выполнения работы вторым рабочим 1/х - за 1 час 2х мин - время выполнения работы первым рабочим 1/2х - за 1 час 2ч 40мин = 160 мин 1/160 - за 1 час 1/х + 1/(2х) = 1/160 160+80=х х=240 (мин) = 4 часаОтвет:4
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