Помогитееееееее! Двое рабочих могут выполнить всю работу за 2 часа 30 минут. За сколько часов выполнит всю работу первый рабочий, если известно, что он работает втрое медленнее второго?

Математика

Помогитееееееее! Двое рабочих могут выполнить всю работу за 2 часа 30 минут. За сколько часов выполнит всю работу первый рабочий, если известно, что он работает втрое медленнее второго?

Автор: Гость