Длина прямоугольника равна 60 см . Найдите ширину прямоугольника , если она составляет 0,4 от длины ??

Математика

Длина прямоугольника равна 60 см . Найдите ширину прямоугольника , если она составляет 0,4 от длины ??

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