Длина прямоугольника равна 60 см . Найдите ширину прямоугольника , если она составляет 0,4 от длины ??
Математика
Длина прямоугольника равна 60 см . Найдите ширину прямоугольника , если она составляет 0,4 от длины ??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ширина равняется 60*0,4= 24см
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