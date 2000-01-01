Как разложить на множители сумму икса в кубе и игрика в шестой? Аригатоо
Математика
Как разложить на множители сумму икса в кубе и игрика в шестой? Аригатоо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может быть так: х³+y^6=(x+y²)*(x²-xу²+у^4) потому что есть формула а³+b³=(a+b)*(a²-ab+b²)
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