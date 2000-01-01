Фрагмент молекулы ДНК состоит из 2000 нуклеотидов, из них гуаниловых нуклеотидов 18%. Определите количество адениловых, тимидиловых и цитидиловых нуклеотидов.
Биология
Фрагмент молекулы ДНК состоит из 2000 нуклеотидов, из них гуаниловых нуклеотидов 18%. Определите количество адениловых, тимидиловых и цитидиловых нуклеотидов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. По принципу комплиментарности: А=Т, Ц=Г, А+Т+Г+Ц=100% 2. Рассчитаем количество Цитидиловых нуклеотидов -- Ц=Г = 18%, (2000 · 18) : 100 = 360 нуклеотидов. 3. Рассчитаем количество Адениловых нуклеотидов -- (2000 - (360+360)) : 2 = 640 нуклеотидов. Столько же и Тимидиловых нуклеотидов. Ответ: А=640, Т=640, Ц=360.
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