Найдите массу арбуза , если 0,3 его массы состовляют 1,8 кг ??
Математика
Найдите массу арбуза , если 0,3 его массы состовляют 1,8 кг ??
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Гость:
--------------------------------------------- 1,8:0,3=6кг масса арбуза
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