Найдите массу арбуза , если 0,3 его массы состовляют 1,8 кг ??

Математика
Найдите массу арбуза , если 0,3 его массы состовляют 1,8 кг ??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
--------------------------------------------- 1,8:0,3=6кг масса арбуза
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