Вычислить значение выражения по формуле (все переменные принимают действительны?? значения):
Математика
Вычислить значение выражения по формуле (все переменные принимают действительны?? значения):
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(x-2)(x-5)/(x-2)(x-6) (x-5)/(x-6)
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