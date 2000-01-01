В основании пирамиды лежит прямоугольный треугольник с гипотенузой равной 12 см и острым углом 30. все боковые грани пирамиды наколонены к основанию под углом 45. найдите боковую поверхность пирамиды
Геометрия
В основании пирамиды лежит прямоугольный треугольник с гипотенузой равной 12 см и острым углом 30. все боковые грани пирамиды наколонены к основанию под углом 45. найдите боковую поверхность пирамиды
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раз все рёбра равны друг другу, то равны и их проекции на плоскость основания. А тогда вершина пирамиды лежит точно над центром описанной окружности, который в прямоугольном треугольнике всегда приходится точно на середину гипотенузы. Значит, сама гипотенуза и два ребра - это равнобедренный треугольник, а высота пирамиды - высота этого треугольника. И она равна 5 (считается по теореме Пифагора. Нарисуйте рисунок).
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