Помогите пожалуйста 8 класс
Алгебра
Помогите пожалуйста 8 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A)(3x+1)(x+1)=(2x-10)((x-2),3xˇ2+4x+1 = 2xˇ2-14x+20 xˇ2+18x-19=0, (x+19)(x-1)=0 x+19=0, x=-19 x-1=0,x=1 b)(x+2)(x+1) +x.(x-1)=6 xˇ2+3x+2 +xˇ2-x =6,2xˇ2+2x-4=0,xˇ2+x-2=0 (x+2)(x-1)=0 x+2=0, x=-2 x-1=0, x = 1 c)3.(a+2) + (a+2)ˇ2=4, 3a +6+aˇ2+4a+4=4,aˇ2+7a+6=0 (a+1)(a+6)=0 a=-1, a=-6
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