Найти перимет и площадь прямоугольника ширина которого 4см что на 2см меньше длины

Математика
Найти перимет и площадь прямоугольника ширина которого 4см что на 2см меньше длины
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4+2=6(длина) Р=2*(6+4)=2*10=20
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