Сочинение на тему "Мой любимый предмет в школе" P.s. мой любимый - русский язык. Заранее пасииб:з
Русский язык
Сочинение на тему "Мой любимый предмет в школе" P.s. мой любимый - русский язык. Заранее пасииб:з
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мой любимый предмет в школе это русский язык. Он помогает мне быть грамотной, а грамотность хорошо оценивается в культурном обществе.
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