решите уравнения.1-6(2х-3)=-2
Алгебра
решите уравнения.1-6(2х-3)=-2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-6(2х-3)=-2 1-12х+18=-2 -12х=-21 х=-21:(-12)=1 3/4=1,75
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
А) сколько длится 5 уроков,если один урок длится 3/4чеса? б) в сутках 24 ч.поход продолжается 3²/³суток.сколько это часов.
Русский язык
Математика
Помогитееееееее! Двое рабочих могут выполнить всю работу за 2 часа 30 минут. За сколько часов выполнит всю работу первый рабочий, если известно, ...
Геометрия