решите уравнения.1-6(2х-3)=-2

Алгебра
решите уравнения.1-6(2х-3)=-2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-6(2х-3)=-2 1-12х+18=-2 -12х=-21 х=-21:(-12)=1 3/4=1,75
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