Решите задачу: Объём куска железа 10 дм^3 Найти силу Архимеда, которая действует на ??елезо если оно погружено в ртуть на половину.
Физика
Решите задачу: Объём куска железа 10 дм^3 Найти силу Архимеда, которая действует на ??елезо если оно погружено в ртуть на половину.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fa = pg(V/2) = 13600 * 10 * (0,01/2) = 680 (H)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
С помощью ручной помпы мальчик накачал шины велосипеда. Давление воздуха в шинах ??величился вследствие: a) увеличение объёма шим; б) збльшення мас...
Французский язык
Помогите!!!транскрипция на русском с французского!!!Les cheveux,la tete,le nez,les oreilles,la bouche.
Русский язык
Помогите пожалуйста. Буквы _, _, _, _, _, обозначают один звук и мягкость предшествующего согласного звука _______ Например:
Русский язык
Математика