Решите задачу: Объём куска железа 10 дм^3 Найти силу Архимеда, которая действует на ??елезо если оно погружено в ртуть на половину.

Физика

Решите задачу: Объём куска железа 10 дм^3 Найти силу Архимеда, которая действует на ??елезо если оно погружено в ртуть на половину.

Автор: Гость