Путешествие по Северной Америке рассказ

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Северная Америка — третий материк нашей планеты по площади, которая составляет 24,2 млн. км2. Омывается он водами Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого океанов. Материк сильно изрезан, что является результатом движениялитосферных плит. Рядом с материком располагается много островов и архипелагов, наиболее крупными из которых являютсяГренландия и Канадский Арктический архипелаг. Береговую линию составляют многочисленные заливы и полуострова. В открытии и исследовании материка принимали участие викинги (X век); англичанин Д.Кабот, исследовавший восточные и северные берега материка (XV век); англичанин Г.Гудзон (XVII век), англичанин А.Маккензи (XVHI век); норвежец Р.Амундсен (XX век). Большой вклад внесли и русские. Они открыли и освоили большие пространства северо-западной части континента: это были В.Беринг, Г.Шелехов, А.Лириков.