Дан прямоугольный треугольник MEC. E M C Определи ∡E, если∡C=57°. ∡E= ° Ответить!
Геометрия
Дан прямоугольный треугольник MEC. E M C Определи ∡E, если∡C=57°. ∡E= ° Ответить!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угол М=90 градусов, угол Е=180-угол Е-угол М=180-57-90=33 градуса
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