Давні римляни будували тришарові дороги :перший шар камяні плити другий дрібні камені треті гладенькі плити.яка товщина кожного шару якщо загальна товщина покриття дороги становила 1 м товщина камяних плит і дрібних каменів бул...
Математика
Давні римляни будували тришарові дороги :перший шар камяні плити другий дрібні камені треті гладенькі плити.яка товщина кожного шару якщо загальна товщина покриття дороги становила 1 м товщина камяних плит і дрібних каменів була 80 см дрібних каменів і гладеньких плит 80 см?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Камяные плиты 60 см мелкие камяные плиты 20 см и гладенькие плиты 20 см
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