Давні римляни будували тришарові дороги :перший шар камяні плити другий дрібні камені треті гладенькі плити.яка товщина кожного шару якщо загальна товщина покриття дороги становила 1 м товщина камяних плит і дрібних каменів бул...

Математика

Давні римляни будували тришарові дороги :перший шар камяні плити другий дрібні камені треті гладенькі плити.яка товщина кожного шару якщо загальна товщина покриття дороги становила 1 м товщина камяних плит і дрібних каменів була 80 см дрібних каменів і гладеньких плит 80 см?

Автор: Гость