Площадь поверхности, на которую действуют силы, увеличили в 6 раз. Как изменится при этом давление, оказываемое на эту поверхность?
Физика
Площадь поверхности, на которую действуют силы, увеличили в 6 раз. Как изменится при этом давление, оказываемое на эту поверхность?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Давление уменьшится в 6 раз, т.к. при увеличении площади поверхности уменьшается оказываемое на неё давление.
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