Площадь поверхности, на которую действуют силы, увеличили в 6 раз. Как изменится при этом давление, оказываемое на эту поверхность?

Физика

Площадь поверхности, на которую действуют силы, увеличили в 6 раз. Как изменится при этом давление, оказываемое на эту поверхность?

Автор: Гость