Определите тип ветвления пальма гифена сосна сибирская плаун годичный лиственни??а европейская яблоня лесная липа крупнолистная береза повислая кипарис псилот ель колючая лепидодендрон Перетащите элементы на пустые поля сверху ...

Биология

Определите тип ветвления пальма гифена сосна сибирская плаун годичный лиственни??а европейская яблоня лесная липа крупнолистная береза повислая кипарис псилот ель колючая лепидодендрон Перетащите элементы на пустые поля сверху (каждый может быть использован несколько раз) моноподиальное дихотомическое симподиальное

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