Определите тип ветвления пальма гифена сосна сибирская плаун годичный лиственни??а европейская яблоня лесная липа крупнолистная береза повислая кипарис псилот ель колючая лепидодендрон Перетащите элементы на пустые поля сверху ...

Биология
Определите тип ветвления пальма гифена сосна сибирская плаун годичный лиственни??а европейская яблоня лесная липа крупнолистная береза повислая кипарис псилот ель колючая лепидодендрон Перетащите элементы на пустые поля сверху (каждый может быть использован несколько раз) моноподиальное дихотомическое симподиальное
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дихотомическое: пальма гиффена, плаун годичный, лепидодендрон. симподиальное: яблоня лесная, липа крупнолистная, береза повислая моноподиальное: сосна сибирская, лиственница европейская, ель колючая, кипарис, псилот
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