Какова длина электромагнитной волны в вакууме,которой соответствует частота кол??баний 10^9 Гц? полный ответ

Гость: Гость:

Дано: с= 3*10^8 м/с(постоянная величина) v=10^9 Гц найти- λ м Решение λ=с/v; λ=3*10^8:10^9=0.3 метра Примечание: λ- длина волны; v- частота колебаний; с- скорость волны