Какова длина электромагнитной волны в вакууме,которой соответствует частота кол??баний 10^9 Гц? полный ответ
Физика
Какова длина электромагнитной волны в вакууме,которой соответствует частота кол??баний 10^9 Гц? полный ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: с= 3*10^8 м/с(постоянная величина) v=10^9 Гц найти- λ м Решение λ=с/v; λ=3*10^8:10^9=0.3 метра Примечание: λ- длина волны; v- частота колебаний; с- скорость волны
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Ребята помогите пожалуйста придумайте предложение со словами:What,who,when,where,why,whose,how,which Помогите..<3
Физика
Окружающий мир