Какова длина электромагнитной волны в вакууме,которой соответствует частота кол??баний 10^9 Гц? полный ответ

Физика
Какова длина электромагнитной волны в вакууме,которой соответствует частота кол??баний 10^9 Гц? полный ответ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Дано: с= 3*10^8 м/с(постоянная величина) v=10^9 Гц найти- λ м Решение  λ=с/v;  λ=3*10^8:10^9=0.3 метра Примечание:  λ- длина волны; v- частота колебаний; с- скорость волны
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Ребята помогите пожалуйста придумайте предложение со словами:What,who,when,where,why,whose,how,which Помогите..<3
Ответить
Физика
При каком давлении расширялся газ,если,совершая работу 2,5 МДж,он расширился на 0,5 м(в кубе)?
Ответить
География
Срочно! Сколько процентов % воды в нашем округе?
Ответить
Окружающий мир
Изобрази зрачок глаза при свете (а) и в темноте (б)
Ответить
Геометрия
Дан прямоугольный треугольник MEC. E M C Определи ∡E, если∡C=57°. ∡E= ° Ответить!
Ответить