Що для мене є зло, а що добро в казці "Русалонька із 7-В або Прокляття роду Кулаківських" СРОЧНО!!!

Українська література
Що для мене є зло, а що добро в казці "Русалонька із 7-В або Прокляття роду Кулаківських" СРОЧНО!!!
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Гость:
Добро те що софійка усім допомагала а зло те що вадим усе крав а з гордія кулаківського почалося прокляття
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