В каких странах господствующей религией является ислам А) Саудовская Аравия, Ирак, Иран Б) Саудовская Аравия, Иран, Индия В) Саудовская Аравия, Ирак, Индия

География
В каких странах господствующей религией является ислам А) Саудовская Аравия, Ирак, Иран Б) Саудовская Аравия, Иран, Индия В) Саудовская Аравия, Ирак, Индия
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Под буквой "А". .. . .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Второй вариант 1. Международное положение и внешняя политика СССР в 1945—1953 гг. характеризовались следую­щими чертами: а) усилением влияния С...
Ответить
Литература
Каком веке возведён Владивосток
Ответить
История
Можно ли монахов назвать "воинами"?Именно православных монахов!Пожалуйста, урок у??е завтра, а я не готова!
Ответить
Українська література
Що для мене є зло, а що добро в казці "Русалонька із 7-В або Прокляття роду Кулаківських" СРОЧНО!!!
Ответить
Математика
Только посередине м все
Ответить