В каких странах господствующей религией является ислам А) Саудовская Аравия, Ирак, Иран Б) Саудовская Аравия, Иран, Индия В) Саудовская Аравия, Ирак, Индия

География

В каких странах господствующей религией является ислам А) Саудовская Аравия, Ирак, Иран Б) Саудовская Аравия, Иран, Индия В) Саудовская Аравия, Ирак, Индия

Автор: Гость