В каких странах господствующей религией является ислам А) Саудовская Аравия, Ирак, Иран Б) Саудовская Аравия, Иран, Индия В) Саудовская Аравия, Ирак, Индия
География
В каких странах господствующей религией является ислам А) Саудовская Аравия, Ирак, Иран Б) Саудовская Аравия, Иран, Индия В) Саудовская Аравия, Ирак, Индия
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