Второй вариант 1. Международное положение и внешняя политика СССР в 1945—1953 гг. характеризовались следую­щими чертами: а) усилением влияния СССР в Восточной Европе б) разрывом отношений СССР с коммунистическим Китаем в) д...

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Второй вариант 1. Международное положение и внешняя политика СССР в 1945—1953 гг. характеризовались следую­щими чертами: а) усилением влияния СССР в Восточной Европе б) разрывом отношений СССР с коммунистическим Китаем в) достижением СССР равенства с США в обладании ядерным вооружением г) разрывом отношений СССР с коммунистической Албанией 2. К основным принципам и направлениям внешней политики СССР после войны можно отнести: А. Курс на сближение и сотрудничество СССР с За­падом Б. Развитие равноправного сотрудничества со стра­нами народной демократии а) верно только А в) верны и А, и Б б) верно только Б г) оба суждения неверны 3. Установите правильное соответствие: а) 1948 г. 1. Начало войны в Корее б) 1949 г. 2. Создание Коминформа в) 1950 г. 3. Создание Западноевропейского союза г) 1953 г. 4. Создание Западной (ФРГ) и Восточ- ной (ГДР) Германии 5. Окончание войны в Корее 4. Советскую экономику в 1945—1953 гг. характери­зовали: а) производство средств производства опережает производство товаров народного потребления б) восстановление 8-часового рабочего дня и ежегод­ных отпусков в) расцвет системы, крестьянских подсобных хо­зяйств г) превосходство над странами Запада по производ­ству основных видов продукции на душу населе­ния 5. Денежная реформа 1947 г. в СССР: А. Предполагала обмен старых денег на новые по курсу 3:1 Б. Повысила благосостояние крестьян, получавших доходы за счет торговли на рынках а) верно только А в) верны и А, и Б б) верно только Б г) оба суждения неверны 6. Причинами тяжелого положения в послевоенной со­ветской деревне являлись: а) высокие налоги на колхозников б) неэффективность использования целинных зе­мель в) принудительное сокращение крестьянского при­усадебного хозяйства г) общинно-уравнительные настроения большинства крестьян 7. Главным идеологом страны в послевоенный период был: а) Л.П. Берия б) А.А. Жданов в) Г.М. Маленков г) В.М. Молотов 8. Так называемое «ленинградское дело» было связано с обвинениями в адрес руководителей ленинградской партийной организации: А. Во фракционной деятельности, великодержавном шовинизме, намерении отделить Россию от СССР Б. В низкопоклонстве перед Западом а) верно только А в) верны и А, и Б б) верно только Б г) оба суждения неверны 9. Главой Министерства государственной безопасности СССР в 1946—1952 гг. являлся: а) Н.С. Власик в) B.C. Абакумов б) Л.П. Берия г) Г.М. Маленков 10. К мероприятиям, проведенным по инициативе Л.П. Берия в 1953 Г., можно отнести: а) освоение целинных земель б) пересмотр «дела врачей» в) снижение суммы сельскохозяйственного налога г) проведение массовой амнистии 11. Экономическая программа Г.М. Маленкова предус­матривала: А. Перенесение центра тяжести на развитие легкой и пищевой промышленности Б. Допущение частной собственности а) верно только А в) верны и А, и Б б) верно только Б г) оба суждения неверны 12. Расположите события конца 1952—1956 гг. в хронлогической последовательности: а) амнистия уголовных преступников б) арест Л.П. Берии в) XX съезд КПСС г) смерть И.В. Сталина д) освобождение Г.М. Маленкова от обязанностей главы правительства 13. Внешнюю политику СССР в 1953—1964 гг. характе­ризовали: а) нормализация отношений с Югославией б) признание неизбежности третьей мировой войны в.) нормализация отношений с Китаем г) выдвижение концепции мирного сосуществования и соревнования социалистической и капиталисти­ческой систем 14. Организация стран Варшавского договора была со­здана в: а) 1953 г. б) 1954 г. в) 1955 г. г) 1956 г.

Автор: Гость