От двух пристаней навстречу друг другу отплыли два катера.через 5часов они встрет??лись.с какой скоростью шёл каждый катер, если скорость одного на 12км/ч больше скорости другого, а расстояние между пристанями 440 км
Математика
От двух пристаней навстречу друг другу отплыли два катера.через 5часов они встрет??лись.с какой скоростью шёл каждый катер, если скорость одного на 12км/ч больше скорости другого, а расстояние между пристанями 440 км
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
440 км/ч : 5 ч = 88 км/ч - общая скоростьскорость одного катера - хскорость другого - х+12х + х + 12 = 882х = 88 - 12 2х= 76х = 76 : 2х =38 км/ч - скорость первого катера38 км/ч + 12 км/ч = 50 км/ч - скорость второго катера
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