От двух пристаней навстречу друг другу отплыли два катера.через 5часов они встрет??лись.с какой скоростью шёл каждый катер, если скорость одного на 12км/ч больше скорости другого, а расстояние между пристанями 440 км

Математика

От двух пристаней навстречу друг другу отплыли два катера.через 5часов они встрет??лись.с какой скоростью шёл каждый катер, если скорость одного на 12км/ч больше скорости другого, а расстояние между пристанями 440 км

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