Выпишите предложения в которых есть обособленные члены
Русский язык
Выпишите предложения в которых есть обособленные члены
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предложения:1,4,5,7,9,10,11,12. Вроде правильно.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
СРОЧНО У сульфатній кислоті розчинили 0.3 моль оксиду елемента E I групи періодичн??ї системи. Одержали 52.2 г солі. Визначте протонне число елем...
Английский язык
Математика
От двух пристаней навстречу друг другу отплыли два катера.через 5часов они встрет??лись.с какой скоростью шёл каждый катер, если скорость одного на...
Русский язык