Помогите! Решение уравнения аналическим способом |x-4|=-5

Математика
Помогите! Решение уравнения аналическим способом |x-4|=-5
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Так как модуль не может быть отрицательным, то решения нет
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