Периметр рівностороннього трикутника дорівнює 24 см. На його стороні побудували р??внобедрений трикутник, периметр якого дорівнює 36 см. Знайдіть сторони рівнобедреного трикутника

Геометрия
Периметр рівностороннього трикутника дорівнює 24 см. На його стороні побудували р??внобедрений трикутник, периметр якого дорівнює 36 см. Знайдіть сторони рівнобедреного трикутника
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к. в равностороннем треугольнике все стороны равны, то каждая из них будет равна 24 см:3=8 см. Если периметр равнобедренного треугольника равен 36 см, то сумма его боковых сторон равна 36см-8см=28см, а т.к. они равны, то каждая из них равна по 28см:2=14 см. Ответ Каждая сторона равнобедренного треугольника равна 14 см.
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