Периметр рівностороннього трикутника дорівнює 24 см. На його стороні побудували р??внобедрений трикутник, периметр якого дорівнює 36 см. Знайдіть сторони рівнобедреного трикутника

Гость: Гость:

Т.к. в равностороннем треугольнике все стороны равны, то каждая из них будет равна 24 см:3=8 см. Если периметр равнобедренного треугольника равен 36 см, то сумма его боковых сторон равна 36см-8см=28см, а т.к. они равны, то каждая из них равна по 28см:2=14 см. Ответ Каждая сторона равнобедренного треугольника равна 14 см.