Поставить знаки так, чтобы равенства были верными :20_15=20_4 9_3=17_10
Математика
Поставить знаки так, чтобы равенства были верными :20_15=20_4 9_3=17_10
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20-15=20:4 9•3=17+10
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