Рассмотрите предложенных вам животных: рака, таракана, рыбку гурами, кролика. Отметьте, как исследуемые животные используют антенны, усы, нитевидные брюшные плавники и другие органы.

Биология

Рассмотрите предложенных вам животных: рака, таракана, рыбку гурами, кролика. Отметьте, как исследуемые животные используют антенны, усы, нитевидные брюшные плавники и другие органы.

Автор: Гость