Рассмотрите предложенных вам животных: рака, таракана, рыбку гурами, кролика. Отметьте, как исследуемые животные используют антенны, усы, нитевидные брюшные плавники и другие органы.
Биология
Рассмотрите предложенных вам животных: рака, таракана, рыбку гурами, кролика. Отметьте, как исследуемые животные используют антенны, усы, нитевидные брюшные плавники и другие органы.
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Гость:
Для осязания и обоняния.
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