Химия 8 класс характеристика хімічних елементів F і Ne
Химия
Химия 8 класс характеристика хімічних елементів F і Ne
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F -7 група,головна підгрупа,2 ряд,2 період,№9,Ar=19,неМетал. p=9,e=9,n=10 Ne-8 група,головна підгрупа,2 ряд,2 період,№10,Ar=20,неМетал. p=10,e=10,n=10
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Рассмотрите предложенных вам животных: рака, таракана, рыбку гурами, кролика. Отметьте, как исследуемые животные используют антенны, усы, нитевид...
Английский язык
Моё любимое место-это моя квартира и моя спальня.Я делюсь ею с моим братом.Мы имеем телевизор,видео,компьютер с интернетом в нашем номере.Я не игра...