Химия 8 класс характеристика хімічних елементів F і Ne

Химия
Химия 8 класс характеристика хімічних елементів F і Ne
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F -7 група,головна підгрупа,2 ряд,2 період,№9,Ar=19,неМетал. p=9,e=9,n=10 Ne-8 група,головна підгрупа,2 ряд,2 період,№10,Ar=20,неМетал. p=10,e=10,n=10
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