Помогите ответить на 3 вопроса ,желательно ответ должен быть развернутым .....
Обществознание
Помогите ответить на 3 вопроса ,желательно ответ должен быть развернутым .....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Нет , так как они несовершеннолетние. 2)Я думаю,что нет потому что эта библиотека принадлежит детям 3) Я думаю, что да так как они не дали подписей для развода.
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