Помогите пожалуйста вы писать,кислоты,оксиды,основания,соли. таки образом Cao-окс??д кальция. из 3 варианта.
Химия
Помогите пожалуйста вы писать,кислоты,оксиды,основания,соли. таки образом Cao-окс??д кальция. из 3 варианта.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
H₂SO₃ - сернистая кислота ZnCl₂ - хлорид цинка (соль) BaO - оксид бария Ba - барий (металл) Na₃PO₄ - ортофосфат натрия (соль) KOH - гидроксид калия (основание) SO₃ - оксид серы (VI) HCl - соляная кислота (хлороводород) CaHPO₄ - гидроортофосфат кальция (соль) Al(OH)₃ - гидроксид алюминия (основание) ZnOHNO₃ - гидроксонитрат цинка (соль)
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