Помогите пожалуйста вы писать,кислоты,оксиды,основания,соли. таки образом Cao-окс??д кальция. из 3 варианта.

Химия

Помогите пожалуйста вы писать,кислоты,оксиды,основания,соли. таки образом Cao-окс??д кальция. из 3 варианта.

Автор: Гость