Помогите пожалуйста вы писать,кислоты,оксиды,основания,соли. таки образом Cao-окс??д кальция. из 3 варианта.

Химия
Помогите пожалуйста вы писать,кислоты,оксиды,основания,соли. таки образом Cao-окс??д кальция. из 3 варианта.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
H₂SO₃ - сернистая кислота ZnCl₂ - хлорид цинка (соль) BaO - оксид бария  Ba - барий (металл) Na₃PO₄ - ортофосфат натрия (соль) KOH - гидроксид калия (основание) SO₃ - оксид серы (VI) HCl - соляная кислота (хлороводород) CaHPO₄ - гидроортофосфат кальция (соль) Al(OH)₃ - гидроксид алюминия (основание) ZnOHNO₃ - гидроксонитрат цинка (соль)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Перевидите Пожалуйста. Срочно!!! Второй текст. Пожалуйста!!!!
Ответить
Геометрия
Ребята, даю много баллов, ибо задача важная. Не сдам - будут проблемы. Помогайте, зн??токи! Буду благодарна. Сторона основания правильной треугол...
Ответить
Обществознание
Помогите ответить на 3 вопроса ,желательно ответ должен быть развернутым .....
Ответить
Русский язык
Юла, ива, лягушка,ученик, щавель,змея ,гвоздика, пою, облако, язык, карандаш,эхо . Найти слова, которые нельзя перенести с одной строки на другую. ...
Ответить
Окружающий мир
Сообщение на тему петр 1
Ответить