Необходимость наличия воды для освоения у папоротника, голосеменных растений и ц??етковых растениях
Биология
Необходимость наличия воды для освоения у папоротника, голосеменных растений и ц??етковых растениях
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Гость:
Они питаются с помощью воды в ней все питательные вещества
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