В урне 5 белых,8 черных и 7 красных шаров.какова вероятность того что один выбранный наугад шар не будет белым
Математика
В урне 5 белых,8 черных и 7 красных шаров.какова вероятность того что один выбранный наугад шар не будет белым
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не белых шаров = 8+7 = 15 Всего шаров = 5 + 8 + 7 = 20 Шанс достать не белый = 15 / 20 = 3/4 (75%)
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