В урне 5 белых,8 черных и 7 красных шаров.какова вероятность того что один выбранный наугад шар не будет белым

Математика

В урне 5 белых,8 черных и 7 красных шаров.какова вероятность того что один выбранный наугад шар не будет белым

Автор: Гость