Какие события и процессы происходившие на международной арене в последней трети 19 века указывали на приближение Первой мировой войны?

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Предпосылки первой мировой войны -- Задолго до войны в Европе нарастали противоречия между великими державами — Германией, Австро-Венгрией, Францией, Великобританией, Россией. -- Германская империя, образованная после франко-прусской войны 1870 года, стремилась к политическому и экономическому господству на Европейском континенте. Включившись в борьбу за колонии только после 1871 года, Германия желала передела колониальных владений Англии, Франции, Бельгии, Нидерландов и Португалии в свою пользу. -- Россия, Франция и Великобритания стремились противодействовать гегемонистским устремлениям Германии. Для чего была образована Антанта. -- Австро-Венгрия, будучи многонациональной империей, из-за внутренних межнациональных противоречий была постоянным очагом нестабильности в Европе. Стремилась удержать захваченные ею в 1908 году Боснию и Герцеговину (см. : Боснийский кризис) . Противодействовала России, взявшей на себя роль защитника всех славян на Балканах, и Сербии, претендовавшей на роль объединительного центра южных славян. -- На Ближнем Востоке сталкивались интересы практически всех держав, стремившихся успеть к разделу разваливающейся Османской империи (Турции) . -- Противостояние стран Антанты с одной стороны и Германии с Австро-Венгрией с другой привело к Первой мировой войне, где противниками Антанты: Россия, Великобритания и Франция, — и её союзников был блок Центральных держав: Германия, Австро-Венгрия, Турция и Болгария, — в котором Германия играла ведущую роль. К 1914 году окончательно оформились два блока: Блок Антанта (оформился после русско-французского, англо-французского, а впоследствии и англо-русского союза в 1907 году) Российская империя; Великобритания; Франция. Блок Тройственный союз: Германия; Австро-Венгрия; Италия. Италия, однако, вступила в войну в 1915 году на стороне Антанты — зато к Германии и Австро-Венгрии в ходе войны присоединились Турция и Болгария, образовав Четверной союз (или блок Центральных держав) . К упоминаемым в разных источниках причинам войны относятся экономический империализм, торговые барьеры, гонка вооружений, милитаризм и автократия, баланс сил, происходившие накануне локальные конфликты (Балканские войны, Итало-турецкая война) , приказы о всеобщей мобилизации в России и в Германии, территориальные притязания и союзные обязательства европейских держав.