Для очистки воды от нерастворимых примесей примесей использует а) фильтрование б) возгонку в) дистилляцию г) отстаивание

Химия

Для очистки воды от нерастворимых примесей примесей использует а) фильтрование б) возгонку в) дистилляцию г) отстаивание

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