Одна из сторон треугольника равна радиусу описанного кола.Знайдить величину угла лежащий против данной стороны, если этот угол острый
Геометрия
Одна из сторон треугольника равна радиусу описанного кола.Знайдить величину угла лежащий против данной стороны, если этот угол острый
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По теореме синусов пусть искомая сторона равна а, противолежащий ей угол равен α. Радиус описанной окружности равен R. По теореме синусов Так как а=R по условию, то получаем Сократим обе части на R Умножим обе части на Обе части делим на 2, получаем 0,5=sin α Так как угол острый, то остается единственный вариант α=30⁰ Ответ: противолежащий угол равен 30⁰.
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