Одна из сторон треугольника равна радиусу описанного кола.Знайдить величину угла лежащий против данной стороны, если этот угол острый

Гость: Гость:

По теореме синусов пусть искомая сторона равна а, противолежащий ей угол равен α. Радиус описанной окружности равен R. По теореме синусов Так как а=R по условию, то получаем Сократим обе части на R Умножим обе части на Обе части делим на 2, получаем 0,5=sin α Так как угол острый, то остается единственный вариант α=30⁰ Ответ: противолежащий угол равен 30⁰.