В каком году умер Иван Грозный?

История
В каком году умер Иван Грозный?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1584 году от Рождества Христова
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