Дирижабль массой 0,9 т находится на высоте 39 м. На какую высоту ему надо подняться, чтобы его потенциальная энергия возросла на 245 кДж? Принять g=9.8Нкг

Физика

Дирижабль массой 0,9 т находится на высоте 39 м. На какую высоту ему надо подняться, чтобы его потенциальная энергия возросла на 245 кДж? Принять g=9.8Нкг

Автор: Гость