Дирижабль массой 0,9 т находится на высоте 39 м. На какую высоту ему надо подняться, чтобы его потенциальная энергия возросла на 245 кДж? Принять g=9.8Нкг
Физика
Дирижабль массой 0,9 т находится на высоте 39 м. На какую высоту ему надо подняться, чтобы его потенциальная энергия возросла на 245 кДж? Принять g=9.8Нкг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Еп1=mgh1; Еп2=mgh2; Еп2-Еп1=mg(h2-h1) ; h2=((Еп2-Еп1) /mg)+h1 =(245*10^3/9*10^2*9,8)+39=66,8 м
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