Капитан МО купил несколько попугаев.по дороге на корабль половина попугаев разле??елась.половину оставшихся он подарил приятелю.затем,пока он шёл на свой корабль,половину тех попугаев ,которых он нёс,выпросил хозяин товерны.веч...

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Капитан МО купил несколько попугаев.по дороге на корабль половина попугаев разле??елась.половину оставшихся он подарил приятелю.затем,пока он шёл на свой корабль,половину тех попугаев ,которых он нёс,выпросил хозяин товерны.вечером половина улетевших попугаев вернулась к МО.в итоге у МО оказалось 3 попугая.сколько попугаев купил МО?мне нужно саморешение

Автор: Гость