Капитан МО купил несколько попугаев.по дороге на корабль половина попугаев разле??елась.половину оставшихся он подарил приятелю.затем,пока он шёл на свой корабль,половину тех попугаев ,которых он нёс,выпросил хозяин товерны.веч...
Математика
Капитан МО купил несколько попугаев.по дороге на корабль половина попугаев разле??елась.половину оставшихся он подарил приятелю.затем,пока он шёл на свой корабль,половину тех попугаев ,которых он нёс,выпросил хозяин товерны.вечером половина улетевших попугаев вернулась к МО.в итоге у МО оказалось 3 попугая.сколько попугаев купил МО?мне нужно саморешение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12 попугаев было у капитана
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