Пару примеров того, как простые люди стремятся к образованию и просвещению из ком??дии "Бедность - не порок"
Литература
Пару примеров того, как простые люди стремятся к образованию и просвещению из ком??дии "Бедность - не порок"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В произведении бедность-не порок гг Митя стремился учился писать,писал стихи,изучал литературу,несмотря на то,что он не был из богатой семьи
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