Составьте схемы к предложениям! 1.Он попробовал отстраниться ,но тело его точно в??ипло в снег. 2.Всю ночь огонь то разгорается,то гаснет.
Русский язык
Составьте схемы к предложениям! 1.Он попробовал отстраниться ,но тело его точно в??ипло в снег. 2.Всю ночь огонь то разгорается,то гаснет.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. [-- == ], но [ -- == ]. 2. [ -- то ==, то == ]. [ -- == и == ] , ( чтобы -- ==).
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