Составьте схемы к предложениям! 1.Он попробовал отстраниться ,но тело его точно в??ипло в снег. 2.Всю ночь огонь то разгорается,то гаснет.

Русский язык

Составьте схемы к предложениям! 1.Он попробовал отстраниться ,но тело его точно в??ипло в снег. 2.Всю ночь огонь то разгорается,то гаснет.

Автор: Гость