30 баллов! + площадь земель крестьянского хозяйства, отдевённая под посадку сельскохозяйственных культур, составляет 64 гектара и распределена между зерновыми и бахчевыми культурами как 4:5. Сколько гектаров занимают зерновы...

Математика

30 баллов! + площадь земель крестьянского хозяйства, отдевённая под посадку сельскохозяйственных культур, составляет 64 гектара и распределена между зерновыми и бахчевыми культурами как 4:5. Сколько гектаров занимают зерновые культуры?

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