решите уравнения.-2=-9-2(-2х+1)
Алгебра
решите уравнения.-2=-9-2(-2х+1)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-2=-9-2(-2х+1) -2=-9+4x-2 -2=-11+4x 4x=9 x=4/9 (четыре девятых)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
30 баллов! + площадь земель крестьянского хозяйства, отдевённая под посадку сельскохозяйственных культур, составляет 64 гектара и распределена...
Математика
Теплоход прошол 58 км\год.со скоростю 29 км\год.сколько км.за это время пройде скоростной катер эсли рухатыметься со скоростю 42 км\год. помогите...
География
Какая из перечисленных религий не является ветвью христианства А) католицизм Б) ??онфуцианство В) православие
Русский язык
Надпиши, где возможно, лицо глагола Пишу, читаешь, красим, смотрите, смотрит, нена??ижу, заливает, кусали, наскочил, очищаем, пригреваешь, влетае...