Пусть С множество целых чисел , которое задается первым неравенством , D множество целых чисел , которое задается вторым неравенством . найдите множества С пересечения с D и С объединение с D

Гость: Гость:

1) в первом случае рещением будет рещение СИСТЕМЫ неравенств. т.е. необходимо будет найти рещения которые удовлетворяют И первому И второму неравенству ОдНОВРЕМЕННО 2) во втором случае - это будет рещение объединения неравенств. Т.е. все рещения которые удовлетворяют ХОТЯ бы одному их неравенств, или обоим сразу и все их рещения вместе надо объединить