Найдите сторону равнобедренного треугольника, если две его стороны равны 24см, и 12??м
Геометрия
Найдите сторону равнобедренного треугольника, если две его стороны равны 24см, и 12??м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотря какие стороны сколько см , или 24 см или 12 см, так как треугольник равнобедренный то две стороны равны
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