На тарелке лежат пирожки одинаковые по виду 4 с мясом 8 с капустой и 3 с яблоками. пе??я наугад выбирает один пирожок. найдите вероятность того, что пирожок окажется с яблоками.

Математика
На тарелке лежат пирожки одинаковые по виду 4 с мясом 8 с капустой и 3 с яблоками. пе??я наугад выбирает один пирожок. найдите вероятность того, что пирожок окажется с яблоками.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100:(3+4+8)*3=20 процентов
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