На тарелке лежат пирожки одинаковые по виду 4 с мясом 8 с капустой и 3 с яблоками. пе??я наугад выбирает один пирожок. найдите вероятность того, что пирожок окажется с яблоками.

Математика

На тарелке лежат пирожки одинаковые по виду 4 с мясом 8 с капустой и 3 с яблоками. пе??я наугад выбирает один пирожок. найдите вероятность того, что пирожок окажется с яблоками.

Автор: Гость