Как понять последнюю фразу в сказе "Медной горы хозяйка":"Вот она, значит, какая, Ме??ной горы Хозяйка!" Какая же она? СРОЧНО!!! За ранее спасибо :-)

Литература

Как понять последнюю фразу в сказе "Медной горы хозяйка":"Вот она, значит, какая, Ме??ной горы Хозяйка!" Какая же она? СРОЧНО!!! За ранее спасибо :-)

Автор: Гость