Как понять последнюю фразу в сказе "Медной горы хозяйка":"Вот она, значит, какая, Ме??ной горы Хозяйка!" Какая же она? СРОЧНО!!! За ранее спасибо :-)
Литература
Как понять последнюю фразу в сказе "Медной горы хозяйка":"Вот она, значит, какая, Ме??ной горы Хозяйка!" Какая же она? СРОЧНО!!! За ранее спасибо :-)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По моему мнению, ....умеющая сочувствовать, любить, вовсе не такая по характеру и виду, как о ней привыкли говорить и представлять люди.
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